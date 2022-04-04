Психолог перечислил мешающие выйти из нездоровых отношений причины

Психолог Рэнди Гюнтер назвала неуверенность в себе одной из причин нездоровых отношений

Клинический психолог и консультант по вопросам семьи и брака Рэнди Гюнтер выявила основные факторы, которые мешают большинству людей выйти из нездоровых и эмоционально изматывающих отношений. Главные причины, из-за которых многие пары продолжают находиться вместе, не испытывая при этом положительных эмоций, всемирно известный автор книг по психологии перечислила перечислил изданию Psychology Today.

Основной причиной психолог назвала эмоциональную привязанность одного из партнеров. Встречи могут быть недолгими, но яркими, в результате чего человек будет концентрироваться именно на этих моментах, а не на том негативе, который происходит в отношениях.

Вторым фактором, по мнению консультанта по вопросам семьи, является неуверенность в своих силах или своей привлекательности. Такие люди могут считать, что партнера лучше у них найти уже не получится.

Слишком раннее вступление в брак или серьезные отношения могут быть чреваты тем, что партнеры будут искать друг в друге черты родителей или тех, кто их воспитал. И отсутствие знакомых качеств может стать третьей причиной того, что люди будут находиться в эмоционально разрушающих отношениях, но не смогут их разорвать.

Попытка оградить окружающих от своих проблем, страх одиночества, невозможность бросить партнера в безвыходной ситуации и невозможность отказаться от привычного, пусть и не такого комфортного, образа жизни также являются основными причинами, по которым люди продолжают держаться за такие отношения.

«За свою 40-летнюю практику работы с парами я пришла к интересным выводам. Несмотря на то, что один из партнеров чувствовал себя абсолютно несчастным в отношениях, он не предпринимал попытки закончить общение. Вмешательство друзей и родных также не давало положительных результатов. Хотя изменить эту безвыходную ситуацию поможет осознание основных причин, из-за которых люди не могут выйти из отношений», — подытожила Гюнтер.

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