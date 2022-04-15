Кодзима прокомментировал слухи о покупке его студии Sony

Хидео Кодзима заявил, что Sony не приобретала студию Kojima Productions

Геймдизайнер Хидео Кодзима прокомментировал слухи о том, что корпорация Sony приобрела студию Kojima Productions. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Звучит заманчиво, но Kojima Productions была и останется независимой продюсерской студией», — написал Кодзима. Таким образом, руководитель компании заявил о том, что Sony не покупала его студию.

По словам журналистов издания Wccftech, геймеры предположили, что Kojima Productions перешла под контроль Sony после появления в сети баннера PlayStation Studios. На рекламном изображении была представлена Death Stranding и игры, разработанные подконтрольными студиями японской корпорации.

Kojima Productions была основана в 2005 году как часть Konami, студия стала независимой в 2015 году. В то же время стало известно о заключении соглашения о сотрудничестве с Sony Interactive Entertainment. В 2019 году компания выпустила видеоигру Death Stranding.

В конце марта Sony анонсировала новую версию подписки для геймеров PlayStation Plus. Подписка включает в себя три уровня, японская компания пообещала полноценный запуск в июне.