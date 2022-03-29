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Sony представила подписку с играми для PlayStation

Sony анонсировала обновленную подписку PlayStation Plus с бесплатными играми

Изображение: Sony

Sony анонсировала новую версию подписки для геймеров PlayStation Plus. Об этом сообщается на сайте компании.

Представленный сервис объединяет в себе предыдущие подписки PlayStation. «В июне этого года мы объединяем PlayStation Plus и PlayStation Now в рамках совершенно нового сервиса PlayStation Plus, которая предоставляет более широкий выбор клиентам на трех уровнях членства по всему миру», — отметили в сообщении.

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Подписка включает в себя три уровня. Первый — PS Plus Essentials — оценивается в 10 долларов в месяц или 60 долларов в год. В него входит доступ ко всем сервисам PS Plus и три бесплатные игры. PS Plus Extra, который стоит 15 долларов в месяц или 100 долларов в год, включает в себя все преимущества предыдущего уровня и несколько игр. На момент запуска туда будут входить Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 и Returnal.

Максимальный уровень — PS Plus Premium — оценивается в 18 долларов в месяц или 120 долларов в год. В него включены все преимущества Essentials и Extra, а также доступ к библиотеке из 320 игр. Также подписчики смогут запускать демо-версии тайтлов.

Запуск обновленного сервиса запланирован на июнь — в первую очередь доступ будет открыт в Азии, Америке и Европе. «С совершенно новой PlayStation Plus мы сосредоточены на предоставлении привлекательной услуги подписки на игры с тщательно подобранным контентом от нашей эксклюзивной команды PlayStation Studios», — отмечается в заявлении компании.

В октябре 2021 года журналисты издания Trusted Reviews увидели в словах генерального директора PlayStation Джима Райана намек на запланированный запуск новой подписки с играми. «Я хотел бы увидеть мир, в котором играми, которые мы делаем на PlayStation, смогут наслаждаться многие десятки миллионов людей. Возможно, сотни миллионов человек», — говорил в интервью Райан.

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Андрей Ставицкий
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