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Документальный фильм о Дженнифер Лопес откроет кинофестиваль «Трайбека»

Документальная картина о Дженнифер Лопес откроет кинофестиваль «Трайбека»
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес. Фото: Li Ying / Globallookpress.com

Документальное кино, посвященное жизни 52-летней латиноамериканской певицы Дженнифер Лопес, откроет американский кинофестиваль «Трайбека». Об этом сообщает Deadline.

Режиссером картины под названием HalfTime, что в переводе означает «Перерыв», выступила Аманда Мичели, чья лента La Corona в 2008 году была номинирована на «Оскар» как лучший короткометражный документальный фильм.

В Halftime покажут жизнь Дженнифер Лопес за кулисами. Латиноамериканская артистка расскажет, как ей удалось добиться статуса суперзвезды, а также поведает о своем материнстве.

Международный конкурс кинофильмов «Трайбека» пройдет в Нью-Йорке с 8 по 19 июня. С 14 июня картина о Джей Ло станет доступна на стриминговой платформе Netflix.

«Для меня большая честь быть выбранной на открытие "Трайбека", и это очень уместно — показать важные моменты в жизни и карьере Дженнифер всего в нескольких милях от того места, где она выросла. Возможность показать этот фильм на большом экране для нью-йоркской аудитории — это сбывшаяся мечта», — поделилась эмоциями режиссер Halftime Аманда Мичели.

Ранее стало известно о том, что Дженнифер Лопес выходит замуж за Бена Аффлека, с которым состояла в отношениях почти 20 лет назад. Источник, приближенный к паре, рассказал о подробностях предстоящей свадьбы звезд.

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Анастасия Астахова
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