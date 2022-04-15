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Жена Медведчука сообщила об угрозах в свой адрес

Жена Медведчука Оксана Марченко заявила о поступающих в ее адрес угрозах расправы

Кадр: Оксана Марченко / YouTube

Супруга главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко сообщила о поступающих в ее адрес угрозах. Об этом она заявила во время пресс-конференции в Москве. Трансляция доступна в YouTube.

По словам Марченко, местоположение ее мужа в настоящий момент неизвестно. Она обратилась к независимым активистам и журналистам с просьбой помочь его отыскать и лично его посетить. «Я не могу сама лично это сделать из-за продолжающих поступать в мой адрес угроз расправы», — заявила она.

Ранее жена Медведчука попросила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана воспользоваться своим влиянием и помочь освободить ее мужа. Она также подчеркнула, что ее супруг не нарушал никаких законов. Марченко также записала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отпустить Медведчука.

12 марта стало известно о задержании Медведчука на Украине, его фото в наручниках опубликовал президент Зеленский. До начала российской военной спецоперации глава политсовета ОПЗЖ находился под домашним арестом из-за подозрения в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, а также содействии терроризму. Позже появились сообщения о том, что он сбежал и скрывается.

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Алиса Реброва
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