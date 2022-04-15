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Сотрудницу полиции наказали из-за привлечения Моргенштерна по делу о наркотиках

Сотрудницу полиции в Улан-Удэ наказали из-за привлечения Моргенштерна по делу о наркотиках
Моргенштерн

Моргенштерн. Фото: Pavel Kashaev/ Globallookpress.com

Сотрудницу полиции в Улан-Удэ наказали из-за привлечения российского рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев) по делу о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что полицейская возбудила административное дело из-за трех опубликованных в интернете клипов артиста. В дальнейшем она нарушила административное законодательство и была привлечена к дисциплинарной ответственности непосредственным руководителем.

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Адвокат Сергей Жорин, защищающий интересы Моргенштерна, подтвердил информацию и пояснил, что участковая уполномоченная была наказана за отказ прекратить производство по делу после того, как проверка показала отсутствие правонарушения.

Юрист пояснил, что полиция Улан-Удэ должна была закрыть дело в отношении рэпера, но сотрудница не стала этого делать. После жалобы в прокуратуру лицо, проводившее расследование, было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Жорин также сообщил, что Моргенштерн планирует добиваться компенсации морального ущерба через суд из-за «участившихся нападок на его творчество». Артист оценил сумму причиненного вреда в 666 рублей.

9 февраля сообщалось, что в отношении Моргенштерна было возбуждено административное дело из-за пропаганды наркотиков в видеоклипах. 5 апреля против рэпера возбудили новое административное дело по той же причине.

Летом прошлого года московский суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в видеоклипах. Уточнялось, что артиста признали виновным по административному делу по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»).

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Марина Совина
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