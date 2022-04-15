Россия попросила Бразилию о помощи в МВФ и Всемирном банке

Reuters сообщил о просьбе Силуанова к властям Бразилии помочь в МВФ и Всемирном банке

Министр финансов России Антон Силуанов обратился к своим коллегам из Бразилии с просьбой помочь в защите интересов Москвы в таких институтах, как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ) и G20. Об этом со ссылкой на письмо от 30 марта, адресованное министру экономики южноамериканской страны Пауло Гуэдесу, сообщает Reuters.

В обращении российский чиновник рассказал, что в указанных структурах ведется «закулисная работа» по ограничению участия России в принятии решений и снижении ее влияния. В адрес страны выдвигаются политические обвинения, предпринимаются попытки дискриминации в международных финансовых институтах, что негативно повлияет на всех.

Силуанов объяснил, что период турбулентности в экономическом и финансовом секторах, который в настоящее время переживает Россия, связан с беспрецедентными санкциями западных стран. По его словам, кризис может иметь долгосрочные последствия, поэтому необходимо предпринять совместные действия для его разрешения.

Письмо передал посол России в Бразилии Алексей Лабецкий в среду, 13 апреля. Секретарь по международным экономическим вопросам бразильского министерства экономики Эривалдо Гомес отметил, что с точки зрения его страны поддержание диалога является крайне важным, международные органы — это мосты между странами, и взаимодействие в них нужно сохранить.

США, Европа и их союзники начали вводить санкции в отношении России после 24 февраля, когда российская армия начала действия на территории Украины. Спустя 51 день после начала спецоперации объем ограничительных мер достиг максимума в мировой истории. В настоящее время Европа обсуждает уже шестой по счету пакет санкций, в рамках которого могут быть введены официальные ограничения на российскую нефть.

Всемирный банк ожидает, что к концу 2022 года ВВП России из-за санкций упадет на 11,2 процента. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин подтвердил, что такая оценка близка к реальности.