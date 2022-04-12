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Кудрин назвал прогноз по падению ВВП России

Кудрин подтвердил прогноз по падению ВВП России более чем на 10 процентов

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / Globallookpress.com

ВВП России в текущем году значительно сократится, в настоящее время Министерство финансов и Минэкономразвития готовят официальный прогноз. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС.

«Безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более десяти процентов снижение», — подтвердил он звучавшие данные.

Ранее похожие цифры назвал Всемирный банк. Организация ожидает, что к концу года российская экономика из-за санкций и сокращения внутреннего спроса упадет на 11,2 процента.

Крупнейшие иностранные банки, в том числе Goldman Sachs и Barclays, также не видят возможности для российской власти смягчить самое серьезное падение экономики в 21 веке.

При этом такие прогнозы готовились еще до пятого, наиболее жесткого пакета санкций Евросоюза, введенного после трагичных событий в украинском городе Буча. Однако и на нем ужесточение ограничительных мер не закончится. В Европе уже готовят очередные ограничения, в частности, ищут способы снизить доход России от экспорта нефти.

На этом фоне президент России Владимир Путин в марте потребовал от правительства и глав регионов придумать способы повысить пенсии и зарплаты сотрудникам бюджетных организаций, а также снизить уровень бедности и неравенство по итогам года.

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Платон Щукин
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