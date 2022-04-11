Европа продолжила поиски способа ударить по российской нефти

FT сообщил о новых попытках Евросоюза ввести ограничительные меры против российской нефти

В очередной пакет санкций против России Евросоюз попробует добавить ограничительные меры в отношении нефти, хотя это будет непросто. Зависимость некоторых стран от поставок из России делает эмбарго сложным как политически, так и технически, но Европа продолжает поиски способа ударить по важнейшей экспортной статье Москвы, пишет Financial Times.

Для запрета на поставки нефти решение должны были бы поддержать все 27 стран, однако, как объяснил высокопоставленный чиновник ЕС, некоторые из них категорически против. Как вариант, Брюссель может начать с пошлин, которые также окажутся чувствительными для Москвы, дополнительно сократив ее доходы.

В рамках подготовки пятого пакета санкций, введенного после того, как Европе стали известны детали произошедшего в украинском городе Буча, на нефтяном эмбарго настаивали страны Балтии. Против была Германия — крупнейший покупатель российской нефти в ЕС. Впрочем, в конце марта вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек отмечал, что страна хочет к лету сократить зависимость в два раза, а к зиме полностью отказаться от российской нефти.

Позднее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что зависимость от импорта нефти из России исчезнет до конца года. В свою очередь, источник в правительстве ФРГ указал, что после этого Берлин наложит запрет на российскую нефть.

Другим противником жестких санкций против России стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его страна существенно зависит от российских нефти и газа и не имеет выхода в морю, поэтому по ней предполагаемые ограничения ударят сильнее, чем по соседям.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин рассказала, что от российских нефти и газа страна может отказаться относительно быстро. Речь идет о неделях и месяцах, а не о годах.



