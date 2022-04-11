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Еще одна страна решила быстро отказаться от российского газа и нефти

Финляндия решила отказаться от российского газа и нефти

Фото: Nord Stream AG / globallookpress.com

Финляндия готова быстро отказаться от российского природного газа и нефти, заявила премьер-министр Санна Марин в интервью телерадиокомпании YLE.

«Мы говорим о неделях или месяцах, а не о годах. Это отключение должно произойти очень быстро», — отметила она. Марин добавила, что не все европейские страны могут отказаться от российского топлива так быстро, как Финляндия. Поэтому нужно искать общеевропейские решения, считает премьер-министр.

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По ее словам, речь идет не о совместном финансировании, а о том, как помочь Германии, например, найти альтернативные источники энергии. Финляндия стала еще одной страной, которая решила обходиться без российских энергоресурсов. Например, Литва полностью отказалась от экспорта природного газа из России.

С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестало поступать топливо из России. В целом Европейский союз намерен отказаться от покупки российских энергоресурсов в связи с ситуацией на Украине.

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Платон Щукин
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