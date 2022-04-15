Кремль ответил на вопрос о планах Путина на поездки в регионы

Песков заявил, что Путин в ближайшие дни не планирует поездки в регионы

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует поездок по российским регионам. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Это заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов о планах президента посетить Севастополь в связи с затоплением крейсера «Москва».

Представитель Кремля отметил, что Белгородская и Брянская области, обстрелянные накануне Украиной, не обращались к федеральному центру с просьбой о восстановлении построек, разрушенных в результате обстрелов.

Ранее Песков сообщил, что Путин в пятницу, 15 апреля, провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России. На заседании обсудили концепция гуманитарной политики России.