Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Названы самые модные солнцезащитные очки 2022 года

Vogue: солнцезащитные очки в стиле ретро назвали самыми модными в 2022 году

Фото: Unsplash

Модный редактор Vogue Хенрик Лишке назвал солнцезащитные очки в стиле ретро самыми актуальными в весенне-летнем сезоне текущего года. Соответствующий материал появился в британской версии журнала Vogue.

Отмечается, что дизайнеры представили публике свое видение упомянутого аксессуара. Так, люксовые бренды Balmain и Coperni добавили к образам моделей неоновые очки в ретрофутуристическом стиле, а модный дом Saint Laurent вдохновился эпохой 1980-х и выпустил на подиум манекенщиц в очках-авиаторах и моделях в классической квадратной оправе.

По словам автора, изделия в ретростиле в настоящее время стали популярны у многих знаменитостей и блогеров. Например, Ким Кардашьян предпочла тонированные безрамочные очки бренда Balenciaga, а ее сестра Кендалл Дженнер выбрала очки-маску, которые были особенно актуальны в 2000-е годы. Также, по информации Хенрика, в социальной сети TikTok появилось большое количество видеороликов с подборкой солнцезащитных очков, а хештег #sunglasstrend всего за несколько недель собрал 3,6 миллиона просмотров.

Ранее в апреле карго были названы самыми модными брюками сезона. Изначально эта модель создавалась как часть формы британских военнослужащих, а в нулевых годах она стала пользоваться популярностью в кругах женских музыкальных коллективов, таких как All Saints и TLC. В 2022 году тенденция вновь стала актуальной благодаря знаменитостям, в числе которых певица Рианна и модель Белла Хадид.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Карпова
Обсудить
Последние новости
Стала известна судьба экипажа затонувшего крейсера «Москва»
В ДНР против сотрудников ОБСЕ возбудили дело по факту шпионажа
Нутрициолог назвала диеты бесполезными
Мадс Миккельсен прокомментировал замену Джонни Деппа в «Фантастических тварях»
Российский олигарх покинул совет директоров своей компании из-за санкций
Московский журналист описал диету Аллы Пугачевой
В России заблокировали сайт радиостанции RFI
Роднина назвала убогим спорт без россиян
Российскому танку Т-80 удалось выдержать попадание нескольких ракет ВСУ
В поведении Байдена увидели возможную опасность
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.