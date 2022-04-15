ОДКБ проведет серию военных учений в Казахстане

Минобороны Казахстана сообщило о проведении серии учений ОДКБ осенью

Страны-члены Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) проведут осенью 2022 года серию военных учений на территории Казахстана. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на Минобороны республики.

В частности, военные проведут маневры коллективных сил материально-технического обеспечения с кодовым названием «Эшелон — 2022», сил разведки — «Поиск — 2022» и командно-штабные учения с силами оперативного реагирования «Взаимодействие — 2022». Местом проведения выбран полигон «Матыбулак».

«Стороны подтвердили план проведения мероприятий совместной подготовки органов управления, формирований сил и средств системы коллективной безопасности», — говорится в сообщении министерства. Отмечается, что на учения приедут представители всех членов блока.

Ранее стало известно, что Казахстан отказался от проведения военного парада ко Дню Победы в 2022 году. При этом власти пообещали провести серию военно-патриотических мероприятий по всей стране.