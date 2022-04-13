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Казахстан отказался от парада ко Дню Победы

Минобороны Казахстана отказалось от проведения военного парада ко Дню Победы в 2022 году

Фото: Globallookpress.com

Казахстан отказался от проведения военного парада ко Дню Победы в 2022 году. Об этом сообщило Минобороны республики, передает РИА Новости.

«В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, не планируется», — заявили в ведомстве, не пояснив, с чем связано такое решение.

При этом Минобороны запланировало около 50 различных военно-патриотических мероприятий по всей стране. Отдельный блок будет посвящен чествованию ветеранов и вооруженных сил республики.

Ранее сейм Латвии объявил 9 мая днем памяти погибших на Украине. Этот день будет объявлен траурным, жителям будет запрещено проводить массовые развлекательные и праздничные мероприятия. Также 8 и 9 мая на территории всей страны будут запрещены салюты.

В России День Победы 2022 году будет праздноваться как обычно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Генеральная репетиция военного парада к 77-й годовщине Победы на Красной площади пройдет 7 мая.

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Алиса Реброва
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