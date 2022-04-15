Крупный маркетплейс попросил о помощи

«Ъ»: Ozon попросил владельцев бизнес-центров о скидках на аренду офисов

На фоне кризиса Ozon решил сэкономить на офисной недвижимости и попросил помощи у владельцев бизнес-центров. Крупный маркетплейс надеется договориться с собственниками о скидке на аренду помещений или сокращении их площадей, пишет «Коммерсантъ».

По данным источников газеты, консультировать Ozon в этом вопросе будет компания CBRE. Сейчас интернет-магазин арендует 100 тысяч квадратных метров офисов по всей Москве — в башнях «Город столиц», «Империя», «Федерация», «Меркурий» и Башне на набережной в «Москва-Сити».

В 2021 году Ozon рассчитывал существенно увеличить штат сотрудников, но в феврале 2022-го представители компании признались, что до запланированных показателей этого сделать не удалось. Тогда маркетплейс решил пересдать в субаренду гибкие офисы, но не сумел найти желающих снимать помещения.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что получить скидку на аренду Ozon будет непросто. Директор департамента офисной недвижимости ILM Ксения Харкевич отметила, что большинство контрактов с собственниками помещений заключены на длительный срок, а ремонт некоторых площадок проводился специально под потребности интернет-компании.

Директор по финансам и инвестициям ГК «Смарт Девелопмент» Андрей Новиков пояснил, что обычно договор аренды не подразумевает изменения условий — получить послабление можно только у тех арендаторов, кто готов продлевать контракт. Харкевич добавила, что в таком случае можно рассчитывать на скидку в 10-15 процентов, однако многие собственники не готовы идти на уступки — им нужен стабильный арендный поток для обслуживания кредитов.

По словам управляющего партнера «Рентавика» Алексея Бондаренко, перед владельцами офисов сейчас стоит выбор — совсем лишиться арендаторов или снизить стоимость аренды. «Новых арендаторов по прежним ставкам найти сложно, вакантность на рынке высокая», — отметил эксперт. В марте, по оценкам «Джонс Лэнг Ласаль», доля свободных площадей на офисном рынке составляла 11,4 процента. По прогнозам Knight Frank, к концу 2022 года показатель может вырасти до 19,5 процента.

Источник газеты из крупного бизнес-центра рассказал, что в прошлые кризисы владельцы офисных помещений практически не делали скидки — снижения цены удавалось добиться лишь по 5-10 процентам договоров. Независимый эксперт Дмитрий Клапша предположил, что ради экономии компании будут переезжать из дорогих офисов в более дешевые.

Фирмы, которые не смогут договориться о скидках или сокращении занимаемых площадей, будут сдавать помещения в субаренду, считает инвестиционный аналитик Accent Capital Игорь Кузьмин. Такая тенденция уже развивается на рынке — по оценкам CBRE, объем предлагаемых в субаренду офисов вырос с 18 тысяч квадратных метров в конце 2021 года до 240 тысяч квадратных метров к концу марта 2022-го.

Ранее владельцы бизнеса в России попросили Федеральную антимонопольную службу о скидках на аренду государственной и муниципальной недвижимости. На фоне кризиса предпринимателям приходится снимать помещения по завышенным нерыночным ставкам, а текущие правила не допускают пересмотр стоимости в меньшую сторону.