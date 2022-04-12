Российские бизнесмены попросили помощи у властей

«Ъ»: предприниматели попросили ФАС снизить стоимость аренды государственной недвижимости

На фоне кризиса снимающие государственную и муниципальную недвижимость владельцы бизнеса в России попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о помощи. Предприниматели предложили властям разрешить делать скидки на аренду — текущие правила запрещают снижать сумму платежей, пишет «Коммерсантъ».

Автором инициативы выступила общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» — она предложила ведомству исключить из утвержденных в 2010 году правил проведения конкурсов и аукционов на аренду федерального имущества пункт о невозможности пересмотра стоимости в меньшую сторону. В сообщении отмечается, что сейчас предпринимателям приходится снимать помещения по завышенным нерыночным ставкам.

По данным «Опоры России», в 2016 году Росимущество отправило подведомственным учреждениям письмо, где указало, что в конкурсной документации должен быть порядок увеличения цены с оговоркой, что уменьшение стоимости не допускается. Так, теперь невозможно понизить ставку даже на основании отчета об оценке рыночной стоимости права аренды имущества.

Однако юрист Forward Legal Ростислав Кац считает позицию ФАС правомерной, поскольку она основана на самой концепции торгов. «Право аренды получает структура, предложившая наибольшую цену, снижение платы по действующему соглашению необоснованно нарушало бы права других участников торгов», — пояснил специалист.

Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин уточнил, что проблема стала актуальной на фоне экономической нестабильности — спрос на аренду коммерческой недвижимости упал, и предприниматели рассчитывают на скидки. По подсчетам специалиста, уменьшение ставок может коснуться 10-20 тысяч договоров.

Источник «Коммерсанта» на рынке общепита Москвы поделился, что скидок по платежам за съемные помещения не удалось добиться даже во время коронавирусных ограничений. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров пояснил, что рестораторы редко арендуют недвижимость напрямую у властей из-за специфики деятельности — бизнес выступает субарендатором, льготы властей в части снижения платежей в этом случае до него не доходят.

Опрошенный газетой участник рынка недвижимости отметил, что бизнес ждет скидок на аренду в пределах 25 процентов. Руководитель направления стрит-ритейла CBRE Юлия Назарова считает, что сейчас собственникам помещений придется пойти на уступки предпринимателям, поскольку спрос на коммерческие помещения минимален.

Тем не менее Ростислав Кац сомневается, что ФАС пойдет навстречу бизнесу в этом вопросе.

Если арендаторам позволят требовать снижения арендной платы, абсолютно все участники рынка обратятся к государству за этим Ростислав Кац юрист Forward Legal

Кроме того, подобная практика, по мнению специалиста, приведет с значительным потерям бюджета — речь может идти о миллиардах рублей.

Ранее российские компании начали просить о скидках на аренду владельцев торговых центров. Среди обратившихся с запросом такие компании, как «М.Видео-Эльдорадо», Sunlight, «Детский мир» и Burger King. Также о скидках попросили «Связной», «Ситилинк», Familia, Gloria Jeans, Zolla, «Твое», «Леонардо», «Адамас». Часть ретейлеров предлагают снизить платежи до 70 процентов, в то время как другие считают необходимым отказаться от фиксированной части суммы и оставить лишь процент от товарооборота.