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Россия выплатила бюджетникам и пенсионерам Украины более 50 миллионов рублей

В МЧС России рассказали о выплате 50 миллионов рублей бюджетникам и пенсионерам Украины

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия выделила более 50 миллионов рублей пенсионерам и бюджетникам Украины за несколько последних недель, рассказали в пресс-службе МЧС России, пишет ТАСС.

В ведомстве рассказали, что специалисты продолжают работу по выдаче единовременных выплат на освобожденных территориях государства. За последние три недели за помощью смогли обратиться более пяти тысяч пенсионеров и работников бюджетных организаций. «Они получили выплаты в размере 10 тысяч рублей», — подчеркнули в министерстве.

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В марте в МЧС заявили, что количество въехавших в Россию беженцев с Украины и Донбасса составляет 250 тысяч человек. По словам главы министерства по чрезвычайным ситуациям Александра Чуприяна, работа пунктов временного размещения беженцев сейчас хорошо отлажена и не вызывает нареканий.

Помимо этого, МЧС направило в Донбасс почти две десятки колонн с гуманитарными грузами.

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Марина Совина
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