В Киеве переименовали сквер «дружбы с Москвой»

Горсовет Киева переименовал сквер «дружбы с Москвой» в «героев Мариуполя»

Горсовет столицы Украины переименовал сквер «дружбы Киева и Москвы» в сквер «героев Мариуполя». Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, соответствующее заявление было опубликовано на его сайте.

По словам мэра столицы, депутаты поддержали эту инициативу.

Кличко также напомнил, что в 2021 году в Киеве был демонтирован памятник дружбы между городами. При этом в столице все еще есть десятки улиц и объектов, которые, считает он, необходимо переименовать.

Ранее стало известно, что в украинском Ужгороде решили переименовать 58 улиц, названных в честь российских деятелей. Местный горсовет решил «вернуть досоветские названия, где возможно и уместно».

Аналогичное решение приняли в Ивано-Франковске, в списке оказалось более 20 улиц. В частности, депутаты поддержали переименование улицы Достоевского в Героев Чернигова, Лермонтова — в Героев Мариуполя.