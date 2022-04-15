Пьер Ришар обратился к Путину из-за ситуации на Украине

Актер Пьер Ришар попросил Путина побыстрее завершить операцию на Украине

Французский актер и режиссер Пьер Ришар обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее прекратить военную операцию на Украине. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Комик заявил, что хорошо знает и Россию, и Украину. Он также отметил, что любит оба народа. В связи с этим Ришар призвал Владимира Путина и министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского положить конец конфликту. «Я продолжаю надеяться, что все это прекратится как можно скорее», — сказал актер.

Ранее французский актер Жерар Депардье, получивший российское гражданство в 2013 году, раскритиковал спецоперацию России. В Кремле выразили уверенность, что актер не до конца понимает суть происходящего на Украине, и предложили разъяснить Депардье причины спецоперации.