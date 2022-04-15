Уволившего Константина Райкина из Школы Райкина ректора арестовали
Бабушкинский суд Москвы арестовал ректора Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) (ранее называлась Театральная школа Константина Райкина) Анатолия Полянкина, уволившего Константина Райкина с должности художественного руководителя заведения. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева, передает ТАСС.
Полянкина арестовали в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как уточнила Савельева, ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 мая.
15 апреля стало известно, что Анатолия Полянкина допросили после увольнения Константина Райкина. Супруга ректора связала происходящее с конфликтом, который возник из-за увольнения артиста.
Об увольнении Константина Райкина сообщалось 12 апреля. Данное решение принял Полянкин.