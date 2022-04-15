Ректора Школы Райкина допросили после увольнения Райкина

MK.RU: ректора Школы Райкина Анатолия Полянкина грубо увезли на допрос

Ректора Высшей школы сценического искусства (ВШСИ), которая ранее называлась Театральная школа Константина Райкина, допросили после увольнения Константина Райкина с поста художественного руководителя. Об этом сообщает MK.RU.

Анатолия Полянкина грубо увезли на допрос, рассказала его супруга. Она связала происходящее с конфликтом, который возник из-за увольнения артиста.

«Не удовлетворившись результатами допросов, они отправили [Полянкина] без лекарств и еды на Петровку. Ломать. Отправив меня за лекарствами домой и обещанием, что подождут, тут же увезли, не дав передать лекарства», — сказала жена ректора ВШСИ.

Отмечается, что официальной информации о допросе Полянкина не поступало. В настоящее время неизвестно, с каким делом был связан допрос.

Об увольнении Константина Райкина стало известно 12 апреля. Данное решение принял Полянкин.

Бывший худрук ВШСИ подтвердил свое увольнение. «Он [Полянкин] убрал это название, убрал меня, убрал должность худрука. Просто теперь нет такой должности. Ему все равно, что будет, он хочет это прибрать к рукам, как некую недвижимость», — сказал Райкин. Он пояснил, что вместе с юристом намерен оспорить это решение.