Константин Райкин подтвердил увольнение из Театральной школы

Константин Райкин подтвердил увольнение с должности худрука Театральной школы

Народный артист России Константин Райкин подтвердил в беседе со «Звездой» свой уход с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (бывшая Театральная школа Константина Райкина).

В комментарии для интернет-издания «Подъем» Райкин отметил, что ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин сократил должность худрука за «ненадобностью». «Он убрал это название, убрал меня, убрал должность худрука. Просто теперь нет такой должности. Ему все равно, что будет, он хочет это прибрать к рукам как некую недвижимость», — заявил бывший худрук школы, добавив, что в настоящее время он с юристом готовится оспаривать решение Полянкина.

Увольнение

О снятии Райкина с поста художественного руководителя образовательного учреждения стало известно во вторник, 12 апреля. Данное решение принял ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин.

Предыстория

В конце марта Полянкин подписал приказ о приостановке деятельности института с 1 апреля по 1 июня 2022 года из-за «ухудшения материального положения» учебного заведения. Отмечается, что 1 апреля студентов и педагогов Высшей школы сценических искусств не пустили в аудитории по распоряжению руководителя вуза.

Согласно заявлению студсовета, Полянкин не согласовал этот перерыв с преподавательским составом, попечительским и студенческим советами, а также не озвучил своих дальнейших планов на последующее восстановление «приостановленного» образовательного процесса. Благодаря коллективному иску и решению суда, который поддержал позицию учащихся, они смогут завершить обучение в этом году и сдать экзамены. 5 апреля суд запретил приостановку деятельности Высшей школы сценических искусств.

Реакция студентов

В студсовете вуза посчитали решение об увольнении Райкина с должности художественного руководителя образовательного учреждения «неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов». В своем заявлении для прессы от 12 апреля представители учащихся также обратились к властям: «Мы призываем Рособрнадзор обратить внимание на эту ситуацию и не допустить разрушения уникального образовательного учреждения».

Константин Райкин — народный артист России, лауреат двух Государственных премий РФ, художественный руководитель театра «Сатирикон». Он основал Высшую школу сценических искусств (Театральную школу Константина Райкина) в 2012 году. С момента основания Райкин являлся ее бессменным худруком.

