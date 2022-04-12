Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Константина Райкина уволили из Театральной школы Константина Райкина

Константина Райкина сняли с должности худрука Театральной школы Константина Райкина

Фото: АГН Москва / Globallookpress.com

Ректор Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин снял актера Константина Райкина с должности художественного руководителя вуза. Об этом сообщает журнал «Театр» со ссылкой на заявление студенческого совета театральной школы.

Райкина уволили во вторник, 12 апреля. В студсовете учебного заведения посчитали данное решение «неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов». Учащиеся призвали Рособрнадзор «не допустить разрушения уникального образовательного учреждения».

Народный артист России, худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин основал Высшую школу сценических искусств в 2012 году.

В марте этого года актриса Елена Бурханова-Калинина пожаловалась на новые увольнения в театре имени Ермоловой, которым руководит Олег Меньшиков. Известно, что ранее под сокращение попали восемнадцать участников труппы, позже восстановивших свои должности через суд. В настоящее время некоторым из них грозит увольнение из-за прогулов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о возобновлении лунной программы России
Жителей Белгорода пригласили вступить в народную дружину
Терапевт назвал сосудистые звездочки первыми сигналами десяти болезней
Журналисты назвали замену белому свадебному платью
Депутат Госдумы предложил конфисковать и национализировать YouTube
Корова родила теленка с двумя головами и шестью ногами
Французский гигант нашел способ ускорить процесс отказа от российского газа
Россиянам облегчили процесс въезда в Египет
В Москве недосчитались элитного жилья
Стало известно о возможном появлении новых спин-оффов сериала «Во все тяжкие»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.