Константина Райкина уволили из Театральной школы Константина Райкина

Константина Райкина сняли с должности худрука Театральной школы Константина Райкина

Ректор Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин снял актера Константина Райкина с должности художественного руководителя вуза. Об этом сообщает журнал «Театр» со ссылкой на заявление студенческого совета театральной школы.

Райкина уволили во вторник, 12 апреля. В студсовете учебного заведения посчитали данное решение «неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов». Учащиеся призвали Рособрнадзор «не допустить разрушения уникального образовательного учреждения».

Народный артист России, худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин основал Высшую школу сценических искусств в 2012 году.

В марте этого года актриса Елена Бурханова-Калинина пожаловалась на новые увольнения в театре имени Ермоловой, которым руководит Олег Меньшиков. Известно, что ранее под сокращение попали восемнадцать участников труппы, позже восстановивших свои должности через суд. В настоящее время некоторым из них грозит увольнение из-за прогулов.