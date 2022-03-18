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Артисты театра имени Ермоловой пожаловались на новые увольнения

Актрису Василису Пьявко уволили из театра имени Ермоловой за прогулы

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российская актриса Елена Бурханова-Калинина пожаловались на новые увольнения в театре имени Ермоловой, которым руководит Олег Меньшиков. Слова артистки приводит KP.RU.

Известно, что ранее под сокращение попали восемнадцать участников труппы, позже восстановивших свои должности через суд. В настоящее время некоторым из них грозит увольнение из-за прогулов.

Отмечается, что отдельным артистам нужно приходить в театр каждый день к 11:00, даже при отсутствии репетиций. Так, по словам Бурхановой-Калининой, была уволена актриса Василиса Пьявко. «Василиса тоже пойдет в суд. Это будет новый виток конфликта с администрацией. В начале апреля пройдет еще одно заседание суда. И при благоприятном исходе уже 13 артистов вернутся на работу», — рассказала Бурханова-Калинина.

В начале этого года стало известно, что в театре имени Ермоловой отменили вызвавший скандал спектакль «Двенадцатая ночь, или Все что угодно». Премьеру постановки, из-за которой худрука учреждения Олега Меньшикова обвинили в воровстве, планировали показать в феврале.

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Сергей Равин
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