Театр Ермоловой уволил ряд артистов

Одна из актрис Театра Ермоловой Алена Бурханова сообщила РИА Новости, что администрация уволила ряд артистов. Они планируют добиваться восстановления на работе через суд.

«Мы будем подавать в суд и добиваться восстановления на работе, это наша главная цель. Мы будем требовать компенсации. У нас есть адвокат, которому мы доверяем. Она будет составлять и оформлять наши требования», — рассказала актриса.

По ее словам, она была уволена 8 ноября вместе с восемью другими актерами, а до этого ряд увольнений состоялся в сентябре. Также она добавила, что, поскольку кто-то из покинувших театр ушел по соглашению сторон, сложно назвать точное число уволенных. В пресс-атташе театра отказалась комментировать возможное увольнение.

Ранее новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман положительно высказался о необходимости цензуры в театре. Он считает, что директор должен бояться того, что его выгонят, если он будет заниматься чем-то не тем.