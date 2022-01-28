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В театре Ермоловой отменили вызвавший скандал спектакль

В театре Ермоловой отменили постановку, из-за которой Меньшикова обвинили в воровстве

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В театре имени Ермоловой отменили вызвавший скандал спектакль «Двенадцатая ночь, или Все что угодно». Об этом сообщает ТАСС.

Премьеру постановки, из-за которой худрука учреждения Олега Меньшикова обвинили в воровстве, планировали показать в феврале. «Сегодня все участники спектакля "Двенадцатая ночь, или Все что угодно" приняли совместное решение прекратить репетиции и отменить премьеру. Вокруг спектакля сложилась обстановка, абсолютно несовместимая с творчеством», — отметили в пресс-службе театра.

Ранее режиссер Олег Долин опубликовал открытое письмо, в котором рассказал, что его отстранили от работы, а подготовку к премьере продолжили без его участия. Кроме того, Долину не заплатили за его спектакль. «Я его задумал. Я написал сценическую композицию. Вся музыкальная партитура спектакля написана и создана мной специально для этой работы. Я провел кастинг, пригласив нескольких молодых талантливых ребят», — подчеркнул режиссер.

В ответ Меньшиков заявил, что никто не ставил под сомнение участие режиссера в «Двенадцатой ночи». По словам худрука театра, Долину предлагали найти компромисс в вопросе авторства спектакля, однако тот отказался. Он также добавил, что если бы хотел украсть чью-то работу, то «украл бы что-нибудь поталантливее».

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Марина Погосян
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