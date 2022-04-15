Подозреваемый в убийстве заключенного в саратовской колонии взят под стражу

Следствие установило личность убийцы заключенного колонии, где сидел скопинский маньяк

Следственный комитет России (СКР) установил личность подозреваемого в убийстве заключенного ИК-4 в Пугачеве Саратовской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Задержан 24-летний осужденный, отбывающий наказание в этой колонии. По ходатайству следствия он взят под стражу. С ним проводятся следственные действия, допрашиваются осужденные и сотрудники колонии. Назначены биологическая и судебно-медицинская экспертизы.

По данным следствия, вечером 10 апреля 2022 года между заключенными произошел конфликт, в ходе которого 35-летний осужденный получил колото-резаные ранения груди и шеи. Он скончался. Также в ходе потасовки трое осужденных пострадали.

ФСИН начала проверку по факту ЧП.

ИК-4 в Пугачеве прославилась тем, что там отбывал срок скопинский маньяк Виктор Мохов. Он провел там 7 лет за похищение и изнасилование двух девушек.