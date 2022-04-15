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В Севастополе назвали крейсер «Москва» символом города

Губернатор Севастополя Развожаев назвал крейсер «Москва» настоящим символом города

Фото: Пресс-служба Черноморского флота ВМФ России / РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» обладал огромным значением для жителей города. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Развожаев назвал крейсер «Москва» настоящим символом города и заявил, что его утрата стала болью для горожан.

«Для Севастополя крейсер был настоящим символом. И конечно, нам всем сегодня больно», — подчеркнул он.

Кроме того, глава города опубликовал фотографию корабля 2008 года. На снимке запечатлено, как заходящий в Севастопольскую бухту крейсер приветствуют с флагами России на берегу и на небольших судах. Развожаев добавил, что Севастополь гордится Черноморским флотом, его командующим Игорем Осиповым, а также моряками и военными.

«Экипаж эвакуировали, люди спасены. Это самое главное», — заявил губернатор Севастополя.

Накануне, 14 апреля, Минобороны России сообщило, что крейсер «Москва» затонул во время шторма при буксировке. Корабль утратит способность противостоять крену и сохранять равновесие. Ранее стало известно, что в ночь с 13 на 14 апреля на крейсере произошел пожар, в результате чего сдетонировали боеприпасы.

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Марина Совина
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