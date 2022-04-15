В Севастополе назвали крейсер «Москва» символом города

Губернатор Севастополя Развожаев назвал крейсер «Москва» настоящим символом города

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» обладал огромным значением для жителей города. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Развожаев назвал крейсер «Москва» настоящим символом города и заявил, что его утрата стала болью для горожан.

«Для Севастополя крейсер был настоящим символом. И конечно, нам всем сегодня больно», — подчеркнул он.

Кроме того, глава города опубликовал фотографию корабля 2008 года. На снимке запечатлено, как заходящий в Севастопольскую бухту крейсер приветствуют с флагами России на берегу и на небольших судах. Развожаев добавил, что Севастополь гордится Черноморским флотом, его командующим Игорем Осиповым, а также моряками и военными.

«Экипаж эвакуировали, люди спасены. Это самое главное», — заявил губернатор Севастополя.

Накануне, 14 апреля, Минобороны России сообщило, что крейсер «Москва» затонул во время шторма при буксировке. Корабль утратит способность противостоять крену и сохранять равновесие. Ранее стало известно, что в ночь с 13 на 14 апреля на крейсере произошел пожар, в результате чего сдетонировали боеприпасы.