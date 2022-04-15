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Тренер назвала главное препятствие для похудения

Эксперт по снижению веса Стефани Мансур назвала недосып главным препятствием для похудения

Фото: Mert Kahveci / Unsplash

Эксперт по снижению веса и фитнес-тренер Стефани Мансур назвала недосып главным препятствием для эффективного похудения. Продолжительность сна является крайне важным фактором в формировании привычки заниматься спортом, цитирует специалиста сайт Today.

Стефани Мансур отмечает, что на успехи в похудении влияет образ жизни человека. Многие клиенты фитнес-тренера интересуются, что полезнее для организма: встать раньше и сделать утреннюю зарядку или подольше поспать. «Утренний фитнес может стать прекрасной привычкой. Спорт утром снижает вероятность того, что вы не найдете времени на тренировку днем или вечером, — поясняет Мансур. — Кроме того, люди, начавшие день с пользы для тела, как правило, придерживаются правильного питания в течение дня».

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Эксперт отмечает, что если человек хорошо выспался, то заняться спортом сразу после пробуждения — отличная идея. Однако эта практика не подходит для так называемых сов и для тех, кто только начинает физическую активность. «Сначала необходимо приучить себя спать минимум семь-восемь часов, и только затем заниматься фитнесом», — говорит она.

Мансур утверждает, что полноценный сон играет огромную роль в общем состоянии здоровья. Его недостаток может привести к увеличению веса или затруднить похудение. Недостаточное количество ночного отдыха, по словам эксперта, влияет и на пищевые привычки, повышая вероятность того, что человек захочет съесть что-то вредное.

В борьбе за стройное и здоровое тело сначала нужно наладить здоровый режим сна, и лишь потом заниматься спортом, подводит итог эксперт по похудению.

Ранее эксперты назвали привычки, мешающие похудеть. Диетолог Лиза Янг отметила, что при похудении необходимо обратить внимание на размеры порций пищи. Также она советовала избегать стресса и дольше спать.

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Вера Владзиевская
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