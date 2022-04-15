Российский хоккеист на внедорожнике сбил адвоката бывшей жены и сбежал

РЕН ТВ: хоккеист «Торпедо» Варнаков на внедорожнике сбил адвоката бывшей жены и сбежал

Российский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» Михаил Варнаков на внедорожнике сбил адвоката бывшей жены и сбежал. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, инцидент произошел после того, как адвокат попытался снять спортсмена на телефон. Отмечается, что после этого хоккеист завел машину и уехал, на ходу закрыв дверь и задев юриста. По словам потерпевшего, он подал иск против Варнакова, однако материалы поступили в суд с ошибками, из-за чего их вернули обратно.

В декабре 2020 года бывшая жена Варнакова Ольга обвинила его в похищении детей. Она заявила, что в марте 2020-го хоккеист забрал детей к себе и заявил, что во время пандемии коронавируса им лучше остаться с ним. Затем он запретил детям общаться с матерью по телефону, а в сентябре подал в суд, чтобы лишить ее родительских прав.

Варнаков играет в КХЛ с 2008 года. Он известен по выступлениям за казанский «Ак Барс» и нижегородское «Торпедо».