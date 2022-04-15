Россиянам дали совет по выбору отечественного вина

Винный эксперт Александров дал совет брать выбирать российские вина из каберне-совиньон

В Краснодарском крае и в Крыму хорошо производят вина из сорта каберне-совиньон, а повсеместно в России отлично работают с каберне-фран и алиготе, считает винный эксперт и бренд-амбассадор российского винодельческого хозяйства Сергей Александров. В разговоре с «Лентой.ру» он дал советы по выбору отечественного вина.

Многие, кто постарше, помнят, что алиготе была страшная кислуха в Советском Союзе. Тогда этот французский сорт тоже выращивали, но сегодня, при современной агрономической культуре, это совершенно другое вино. Я бы обратил внимание на эти сорта Сергей Александров винный эксперт

«И, конечно, на наши автохтоны (сорта, которые растут только на конкретной местности — прим. "Ленты.ру"). Это крымский сорт кокур — это белый сорт, белое вино из него делают, при чем и тихое вино, и игристое — он показывает себя отлично и в таком, и в другом варианте. В советские времена из него делали только сладкие вина, но сегодня делают из него и сухие вина очень хорошо», — заметил Александров.

Кроме того, он обратил внимание на автохтонный сорт цимлянский черный и красностоп золотовский, с которым успешно работают в Ростовской области и Краснодарском крае.

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