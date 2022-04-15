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Праправнук Льва Толстого написал сценарий сериала о писателе

Советник президента РФ Толстой написал сценарий сериала о своем прапрадеде Льве Толстом
Владимир Толстой

Владимир Толстой. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

59-летний советник президента России по вопросам культуры, праправнук Льва Толстого Владимир Толстой написал сценарий сериала о выдающимся русском писателе. Об этом рассказала супруга советника на пресс-конференции о продвижении лучших практик региональных и муниципальных музеев, передает РИА Новости.

«Открою небольшой секрет — Владимир Толстой, советник президента и мой муж, написал сценарий сериала о Льве Николаевиче», — сообщила директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая и добавила, что, по ее мнению, в 2028 году к 200-летию со дня рождения писателя реализуется «много экранизаций и постановок по произведениям Льва Толстого».

По словам самого Владимира Толстого, пока рано говорить о съемках проекта, посвященного его прапрадеду. При этом он подчеркнул, что собранного материала хватит на несколько сезонов сериала.

Ранее стало известно, что писатель Сергей Лукьяненко отложил выпуск книги «Вечный дозор» на неопределенный срок из-за ситуации в мире.

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Анастасия Астахова
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