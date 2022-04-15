Праправнук Льва Толстого написал сценарий сериала о писателе

Советник президента РФ Толстой написал сценарий сериала о своем прапрадеде Льве Толстом

59-летний советник президента России по вопросам культуры, праправнук Льва Толстого Владимир Толстой написал сценарий сериала о выдающимся русском писателе. Об этом рассказала супруга советника на пресс-конференции о продвижении лучших практик региональных и муниципальных музеев, передает РИА Новости.

«Открою небольшой секрет — Владимир Толстой, советник президента и мой муж, написал сценарий сериала о Льве Николаевиче», — сообщила директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая и добавила, что, по ее мнению, в 2028 году к 200-летию со дня рождения писателя реализуется «много экранизаций и постановок по произведениям Льва Толстого».

По словам самого Владимира Толстого, пока рано говорить о съемках проекта, посвященного его прапрадеду. При этом он подчеркнул, что собранного материала хватит на несколько сезонов сериала.

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