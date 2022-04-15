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Спорт

Загитова рассказала о взаимоотношениях с Тарасовой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова вспомнила о советах Татьяны Тарасовой

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о взаимоотношениях с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой. Спортсменку цитирует Sport24.

19-летняя Загитова вспомнила о ценных советах Тарасовой. «Были моменты, когда она указывала мне на мои ошибки. Меня это только подталкивало развиваться», — отметила она.

Загитова выступит в шоу, посвященном 75-летию Тарасовой. Кроме нее на льду появятся Анна Щербакова, Евгения Медведева, Камила Валиева и другие.

Загитова завоевала золото на Играх в Пхенчхане. На ее счету победы на чемпионате мира и чемпионате Европы. В декабре 2019-го она объявила о приостановке карьеры. Спортсменка сосредоточилась на участии в шоу «Ледниковый период» в качестве ведущей.

Николай Костюков
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