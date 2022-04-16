Жена Медведчука заявила о согласии мужа на обмен при одном условии

Жена Медведчука Оксана Марченко заявила, что ее муж согласился на обмен и выдачу в Россию

Жена украинского оппозиционера, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что ее муж согласился на обмен и выдачу в Россию. По ее словам, это произойдет при условии, что Киев и Москва достигнут соответствующей договоренности. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о готовности Киева обменять Виктора Медведчука.