Зеленский высказался о готовности Украины обменять Медведчука

Президент Зеленский заявил о готовности украинской стороны обменять Виктора Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о готовности Киева обменять ранее задержанного главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Зеленский заявил, что украинская сторона готова обменять Медведчука, и отметил при этом, что ответа от России на это предложение пока не поступало.

О задержании главы политсовета ОПЗЖ президент Украины сообщил 12 апреля. Он опубликовал его фото в наручниках и пояснил, что Медведчук был задержан в ходе специальной операции Службы безопасности республики. Позднее Зеленский предложил России обменять задержанного политика на украинских военнопленных.

16 апреля жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману и попросила его поспособствовать обмену ее супруга на граждан Великобритании, оказавшихся в плену у российских военных в ходе спецоперации на Украине.