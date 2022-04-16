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Зеленский высказался о готовности Украины обменять Медведчука

Президент Зеленский заявил о готовности украинской стороны обменять Виктора Медведчука

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о готовности Киева обменять ранее задержанного главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Зеленский заявил, что украинская сторона готова обменять Медведчука, и отметил при этом, что ответа от России на это предложение пока не поступало.

О задержании главы политсовета ОПЗЖ президент Украины сообщил 12 апреля. Он опубликовал его фото в наручниках и пояснил, что Медведчук был задержан в ходе специальной операции Службы безопасности республики. Позднее Зеленский предложил России обменять задержанного политика на украинских военнопленных.

16 апреля жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману и попросила его поспособствовать обмену ее супруга на граждан Великобритании, оказавшихся в плену у российских военных в ходе спецоперации на Украине.

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Алевтина Запольская
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