Минобороны сообщило о сбитом украинском самолете с партией западного оружия

В Минобороны сообщили о сбитом украинском самолете с крупной партией западной техники

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский военно-транспортный самолет с крупной партией западной военной техники. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, воздушное судно было сбито в районе Одессы.

По данным оборонного ведомства, также над Лозовой и Веселой были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 134 самолета, 460 беспилотных летательных аппаратов», — резюмирует ведомство.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик.