Киркоров высказался в поддержку Медведчука

Певец Филипп Киркоров опубликовал пост в поддержку задержанного на Украине Медведчука

Певец Филипп Киркоров опубликовал в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) пост в поддержку задержанного на Украине главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

В первом, начиная с 22 февраля посте, Киркоров призвал западных политиков не игнорировать эту ситуацию. «Европейские политики, посмотрите, что происходит в Украине? Допускаете ли вы, что условно Эмманюэль Макрон бросит за решетку Марин Ле Пен за ее другие взгляды? Вы, президент Джо Байден, закроете телеканал FOX News только за то, что там говорят неприятные вещи про вашу политику? Так почему вы допускаете это в Украине?», — написал он. Кроме того, певец высказался в поддержку Оксаны Марченко, жены Медведчука, и заявил, что никто не может быть осужден «без решения справедливого законного суда». В публикацию он также добавил хештег #СпаситеВиктора.

Об аресте Медведчука стало известно 12 апреля, после того как президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото оппозиционера в наручниках. Позже глава государства предложил обменять его на украинских военнопленных, однако в министерстве внутренних дел страны эту идею не поддержали, подчеркнув, что сначала необходимо судить его и получить от него все необходимые показания.

