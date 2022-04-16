Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиянам раскрыли стоимость домов у границы с Финляндией

Самая дешевая дача с видом на Финляндию обойдется россиянам в 1,6 миллиона рублей

Фото: Essi Lehto / Reuters

В апреле 2022 года в Ленинградской области, в непосредственной близости от границы с Финляндией, выставили на продажу всего десять частных домов. Самый дешевый особняк с видом на соседнюю страну обойдется в 1,6 миллиона рублей, говорится в материалах портала «Загородное обозрение», предоставленных «Ленте.ру».

Как отмечают аналитики, объем предложения домов на границе с Финляндией за год (с марта 2021-го) сократился более чем на 60 процентов. Кроме того, такие объекты подорожали — прошлой весной самый доступный объект в указанной зоне предлагался всего за 220 тысяч рублей.

Согласно раскрытым данным, за 1,6 миллиона у границы можно купить дом площадью 93 квадратных метра, расположенный на участке в десять соток. Объект требует ремонта.

За 6,1 миллиона продается 84-метровый особняк на участке в 38 соток. Жилой объект также требует ремонта. Расстояние по прямой до границы с Финляндией — около 10 километров. Замыкает топ-3 самых доступных домов в этой локации лот стоимостью 6,7 миллиона рублей — это 125-метровый коттедж, полностью готовый к проживанию.

Материалы по теме:
Интимный берег Про «золотую милю» Испании, где местные жители отдыхают сами
Интимный берегПро «золотую милю» Испании, где местные жители отдыхают сами
24 июня 2017
Потеряли берега. Когда ждать распродажи жилья в Крыму и что грозит покупателям квартир на полуострове?
Потеряли берега.Когда ждать распродажи жилья в Крыму и что грозит покупателям квартир на полуострове?
14 апреля 2022

Самая дорогая дача на границе с Финляндией в настоящее время продается за 58 миллионов рублей. Этот бюджет позволит приобрести усадьбу площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Дом был построен в 1923 году.

Ранее эксперты назвали способ приобрести недвижимость за границей в обход санкций. По их оценкам, только в Испании проживают около 82 тысяч россиян, имеющих счета в местных банках. Они могут стать «запасным вариантом» для друзей и родственников, желающих реализовать свое право на покупку недвижимости, указали специалисты.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Белоруссия запретила въезд зарегистрированного в ЕС автотранспорта
Названы самые необычные забытые москвичами в каршеринге вещи
На Волге перевернулся катер с ребенком
Регионам выделят 439 миллионов рублей за размещение беженцев
Москвичам объяснили отличия современного хлеба от советских батонов
Автоэксперт сравнил эффективность способов защитить автомобиль от угона
Врач назвал действенное средство от похмелья
ГИБДД прекратит штрафовать за мелкие нарушения правил
В России создали отечественный магазин мобильных приложений
Россиянам раскрыли стоимость домов у границы с Финляндией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.