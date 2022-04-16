Россиянам раскрыли стоимость домов у границы с Финляндией

Самая дешевая дача с видом на Финляндию обойдется россиянам в 1,6 миллиона рублей

В апреле 2022 года в Ленинградской области, в непосредственной близости от границы с Финляндией, выставили на продажу всего десять частных домов. Самый дешевый особняк с видом на соседнюю страну обойдется в 1,6 миллиона рублей, говорится в материалах портала «Загородное обозрение», предоставленных «Ленте.ру».

Как отмечают аналитики, объем предложения домов на границе с Финляндией за год (с марта 2021-го) сократился более чем на 60 процентов. Кроме того, такие объекты подорожали — прошлой весной самый доступный объект в указанной зоне предлагался всего за 220 тысяч рублей.

Согласно раскрытым данным, за 1,6 миллиона у границы можно купить дом площадью 93 квадратных метра, расположенный на участке в десять соток. Объект требует ремонта.

За 6,1 миллиона продается 84-метровый особняк на участке в 38 соток. Жилой объект также требует ремонта. Расстояние по прямой до границы с Финляндией — около 10 километров. Замыкает топ-3 самых доступных домов в этой локации лот стоимостью 6,7 миллиона рублей — это 125-метровый коттедж, полностью готовый к проживанию.

Самая дорогая дача на границе с Финляндией в настоящее время продается за 58 миллионов рублей. Этот бюджет позволит приобрести усадьбу площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Дом был построен в 1923 году.

Ранее эксперты назвали способ приобрести недвижимость за границей в обход санкций. По их оценкам, только в Испании проживают около 82 тысяч россиян, имеющих счета в местных банках. Они могут стать «запасным вариантом» для друзей и родственников, желающих реализовать свое право на покупку недвижимости, указали специалисты.