Глава мессенджера Telegram Дуров попросил Forbes не называть его российским миллиардером

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и глава мессенджера Telegram Павел Дуров попросил Forbes не называть его российским миллиардером. Об этом сообщает сам журнал.

«Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться, — заявил изданию его представитель. Известно, что подобные заявления поступали в течение нескольких лет, а после начала военной операции России на Украине их количество выросло. Не называть их российскими бизнесменами в том числе попросили братья Игорь и Дмитрий Бухманы, которые в 2004 году открыли в Вологде разработчика мобильных игр Playrix, сооснователь технологической компании Revolut Николай Сторонский, глава инвестиционной компании Millhouse Евгений Швидлер, а также Юрий Мильнер, которого Forbes называет «самым влиятельным технологическийм инвестором в России».

Ранее стало известно, что Павел Дуров с состоянием 15,1 миллиарда долларов впервые вышел на третье место в списке богатейших граждан России по версии Forbes. Подняться в тройку ему помогли не столько собственные успехи (за год он потерял 2,1 миллиарда долларов), сколько провал соседей по списку, которые на фоне введенных в отношении России санкций резко теряют состояния.