Раскрыто число участников массовых митингов во Франции

AFP: на митинги против Макрона и Ле Пен вышли около 23 тысяч французов

На массовые митинги против прошедших во второй тур кандидатов в президенты Франции Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен вышли около 23 тысяч французов. Такие цифры приводит Agency France Press со ссылкой на данные МВД Франции, пишет ТАСС.

В частности, 9,6 тысячи человек вышли на демонстрации в Париже, еще 13,6 тысячи протестовали в регионах. При этом, организаторы митингов сообщают, что на улицы вышли 40 тысяч человек в Париже и 150 тысяч — в целом по стране.

Отмечается, что в Лилле, Марселе и ряде других крупных городов демонстранты выступали преимущественно против «крайне правых» и в частности Марин Ле Пен. В Лионе и Ренне скандировали «Ни Макрон, ни Ле Пен».

Некоторые представители левых ассоциаций выступали за выход во второй тур лидера движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона, который в первом туре выборов занял третье место, уступив Ле Пен лишь 1,25 процента голосов.

Демонстрации «желтых жилетов» прошли в Париже 16 апреля. К ним присоединились антифашистсткие организации, мигрантские ассоциации и многочисленные профсоюзы. Участники призывали бойкотировать второй тур президентских выборов. Полиция применила к ним слезоточивый газ после того, как радикалы начали провоцировать стражей правопорядка и кидать в их сторону бутылки.

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. Действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84 процента голосов, а за главу правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен проголосовало 23,15 процента. На третьем месте оказался кандидат от левых Жан-Люк Меланшон с 21,95 процента голосов.

