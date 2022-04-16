Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Спартак М
1:1
Завершен
Рубин
Россия - Премьер-Лига|25-й тур
Бостон Брюинз
2:1
Завершен
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
4:0
Завершен
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Ювентус
1:1
Завершен
Болонья
Италия - Серия А|33-й тур
Сент-Луис Блюз
4:1
Перерыв
live
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Вулверхэмптон
Перенесён
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Спорт

Майк Тайсон объяснил возвращение в бокс влиянием психоделика

Майк Тайсон признался, что решил вернуться в бокс под воздействием психоделика

Фото: Steve Marcus / Reuters

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон объяснил свое возвращение в спорт ради поединка с Роем Джонсом-младшим в ноябре 2020-го. Американец стал гостем подкаста Джо Рогана Joe Rogan Experience.

55-летний американец признался, что решение вернуться в бокс пришло к нему под воздействием психоделика. Он отметил, что препарат повлиял на его физическое состояние: Тайсон сбросил вес и к нему пришло осознание, что ему необходимо вновь провести поединок.

Тайсон провел поединок против другого экс-чемпиона мира Роя Джонса. Бой завершился вничью. Это выступление стало первым для Тайсона за 15 лет. В 2005 году он потерпел поражение от Кевина Макбрайда.

С 1987 по 1990 год Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. На его счту 50 побед при шести поражениях в профессиональном боксе.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Жена Медведчука сообщила о согласии мужа на обмен
Майк Тайсон объяснил возвращение в бокс влиянием психоделика
В Узбекистане намерены организовать полномасштабную сборку Lada
Lamborghini призналась в недоливе масла в суперкары Huracan
На Украине задумали заменить русский язык в школах другими предметами
Минобороны Турции оценило обстановку в проливах в связи с дрейфующими минами
Обвиняемая в распространении фейков учительница из Пензы дала показания
В сети появились снимки снесенного в Подмосковье «Макдоналдса»
Пропавшего в горах Абхазии россиянина нашли мертвым
Украинские войска обстреляли Донецк
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.