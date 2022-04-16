Райкин оценил ущерб от увольнения ректором Полянкиным в 800 миллионов рублей

Райкин оценил ущерб от предполагаемого мошенничества ректора ВШСИ в 800 миллионов рублей

Бывший художественный руководитель Высшей школы сценических искусств (бывшая Театральная школа Константина Райкина) Константин Райкин оценил ущерб от предполагаемого мошенничества ректора Анатолия Полянкина в 800 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам артиста, Полянкин обманом заставил его подписать документы о передаче всех своих активов. Речь идет в том числе о театральной школе и торговом центре «Райкин Плаза». Возможные сообщники ректора пока не установлены.

Следствие обвиняет Полянкина в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее, 12 апреля, стало известно об увольнении Райкина с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств. Данное решение принял Полянкин.

15 апреля Бабушкинский суд Москвы арестовал Полянкина в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 мая.