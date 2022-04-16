В разведке США не подтвердили слова Байдена о «геноциде» на Украине

NBC News: данные разведки США не подтверждают слова Байдена о «геноциде» на Украине

Данные разведки США не подтверждают заявления американского президента Джо Байдена о «геноциде» на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванных чиновников.

По словам источников в разведке, имеющиеся доклады не поддерживают определение ситуации на Украине как «геноцида». Один из сотрудников разведывательных служб объяснил, что геноцид предполагает наличие цели уничтожения этнической группы или нации, а этого пока не наблюдается.

Двое сотрудников Госдепа США также заявили, что слова Байдена затрудняют их работу по вынесению непредвзятых оценок происходящего на Украине.

Помимо этого, NBC News сообщает, что вопрос о том, как квалифицировать действия России, активно обсуждался в Белом доме после событий в украинском городе Буча. Знакомые с ситуацией источники рассказали, что Байден с недавних пор в частном порядке начал называть происходящее на Украине «геноцидом». Однако, по их словам, в Белом доме опешили, когда Байден сделал это настолько свободно в речи об инфляции в штате Айова.

Ранее в апреле Байден, комментируя ситуацию с подорожанием топлива в стране в ходе визита в штат Айова, намекнул, что считает политику Путина применительно к Украине «геноцидом». «Ваш семейный бюджет и способность наполнить баки бензином — ничто из этого не должно зависеть от того, объявит ли некий диктатор войну и совершит ли он геноцид за полмира отсюда», — заявил он.

В Кремле такие заявления американского лидера назвали неприемлемыми. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также напомнил, что Вашингтон в новой и новейшей истории совершал «известные деяния».