Мэра российского города отправили в отставку после женитьбы на подчиненной

Мэра Советской Гавани Боровского отстранили после скандала из-за женитьбы на подчиненной

Совет депутатов Советской Гавани Хабаровского края снял с поста главу города Павла Боровского из-за скандала с женитьбой на подчиненной. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, инцидент произошел в 2019 году. Мэр женился на своей подчиненной, которая работала главным специалистом сектора закупок администрации, что противоречит действующим законам. Возник конфликт интересов, который прокуратура потребовала устранить.

Как рассказал Боровский, его супруга с 2019 года находилась в декрете и на работе не появлялась. Однако жесткие сроки не позволили перенести заседание.

Исполняющим обязанности главы Советской Гавани, как заявили в местной администрации, стал Владимир Чуришка. Он занимал пост замглавы Боровского по финансовым вопросам. Отстраненный от должности мэр города может обжаловать решение совета депутатов в суде.

Ранее Кировский районный суд Томска вынес приговор Галине Кляйн, супруге экс-мэра города Ивана Кляйна, за нападение на правоохранителя во время обыска в их квартире. Ее признали виновной в применении насилия к представителю власти. Женщина получила два года условно.