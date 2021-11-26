Выбросившую в окно подушку с миллиардом рублей жену бывшего мэра Томска осудили

Кировский районный суд Томска вынес приговор Галине Кляйн, жене бывшего мэра города Ивана Кляна, за нападение на правоохранителя во время обыска в их квартире. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимую признали виновной в применении насилия к представителю власти. Она получила два года условно.

Суд установил, что в ноябре 2020 года Галина Кляйн напала на силовика и нанесла ему ссадину на шее, мешая следственной группе пройти в квартиру для проведения обыска. Затем она попыталась избавиться от 1,3 миллиарда рублей, выбросив их в окно. Подушку с деньгами и банковскими картами поймал водитель экс-мэра, чтобы спрятать в салоне машины, но его задержали.

Мэра Томска Ивана Кляйна арестовали 14 ноября 2020 года. Ему вменяется превышение полномочий в связи с незаконным выделением земельного участка дочери, а также в махинациях с землей в пользу своего предприятия «Томское пиво». Кляйн не признал себя виновным. 18 ноября того же года его отстранили от должности.

Кляйн стал мэром города в 2013 году. До этого с 1997 года он был депутатом Томской областной думы. До вступления в должность мэра был генеральным директором ОАО «Томское пиво».