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«Рубин» прервал серию поражений в матче со «Спартаком»

«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в матче 25-го тура РПЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве. Казанцы открыли счет на 30-й минуте усилиями хавбек Владислав Игнатьев. «Спартак» ответил точным ударом нападающего Александра Соболева на 69-й минуте.

Ничья позволила «Рубину» прервать серию поражений. До встречи со «Спартаком» казанцы потерпели четыре поражения подряд. В последний раз команда Леонида Слуцкого выигрывала 7 марта. Тогда Рубин обыграл грозненский «Ахмат».

«Спартак» после 25 туров расположился на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» занял 12-ю строчку. Лидер чемпионата — «Зенит», который упрочил свое положение в таблице благодаря победе над «Уралом».

Николай Костюков
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