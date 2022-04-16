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Покинувший КХЛ тренер-иностранец пожаловался на работу в России

Бывший тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся перечислил трудности работы в России

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Бывший тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салавата Юлаева» Томи Лямся в интервью финской газете перечислил трудности работы в России. Его слова привел Iltalehti.

Лямся подчеркнул, что к команде в предъявлялись серьезные требования в спортивном отншении. «Болельщики считают, что их команда должна непременно выигрывать. Стремление к победе в культуре россиян сильнее, чем у нас», — отметил он. Он добавил, что трудности начались на фоне пандемии.

Лямся был вынужден меньше времени проводить с семьей. Он пожаловался на частые перелеты из-за игр чемпионата КХЛ и подчеркнул, что работа тренером в таких условиях требует и физических, и моральных усилий.

13 апреля Лямся не стал продлевать соглашение с «Салаватом Юлаевым» и покинул пост главного тренера. Специалист объяснил свое решение сложной обстановкой в мире.

В текущем сезоне уфимский клуб занял третье место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» добрался до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, где уступил челябинскому «Трактору».

Финн вошел в тренерский штаб клуба КХЛ в 2017 году. В 2020-м году специалист возглавил команду.

Николай Костюков
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