В МИД заявили о лишении Арктики устойчивого развития без России

Посол по особым поручениям МИД Корчунов заверил, что Арктика не сможет развиваться без РФ

У стран Арктического совета не получится обеспечивать устойчивое развитие региона без участия России. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Корчунов напомнил, что семь стран совета приостановили свою деятельность из-за объявленной 24 февраля спецоперации на Украине. Если произойдет пересмотр формата работы организации или изменение состава участников, то регион лишится возможности развиваться дальше, считает он.

«Очевидно, что эффективно обеспечить устойчивое развитие Арктики без России, страны, на долю которой приходится около 60 процентов арктического побережья и где проживает более половины населения региона (2,5 миллиона человек), невозможно», — отметил посол.

4 марта стало известно, что страны Арктического совета решили бойкотировать будущие переговоры в России из-за спецоперации на Украине. Семь стран-членов решили приостановить свою деятельность в совете на неопределенный срок и пропустить запланированные на май переговоры в Архангельске из-за «вопиющего нарушения» Москвой суверенитета и территориальной целостности Украины. По мнению семи стран, Россия создала «серьезные препятствия для международного сотрудничества, в том числе в Арктике».

Россия должна была председательствовать в совете с мая 2021 года и до мая 2023 года. В Арктический совет также входят Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия, США, Канада и Дания. Совет является площадкой для сотрудничества стран, у которых есть арктические территории. Он был создан в 1996 году и несколько раз номинировался на Нобелевскую премию мира. Обычно все напряженные ситуации и конфликты в мире обходили совет стороной и не нарушали работу стран в рамках организации. Сейчас же сотрудничество находится под угрозой.