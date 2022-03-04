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Арктический совет приостановил деятельность из-за Украины

Арктический совет решил бойкотировать переговоры в Архангельске из-за ситуации на Украине

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Страны Арктического совета решили бойкотировать будущие переговоры в России из-за спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

С мая 2021 года и до мая 2023 года Россия является председателем Арктического совета. В него также входят Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия, США, Канада и Дания. Семь стран-членов решили приостановить свою деятельность в совете на неопределенный срок и пропустить запланированные на май переговоры в Архангельске из-за «вопиющего нарушения» Москвой суверенитета и территориальной целостности Украины. По мнению семи стран, Россия создала «серьезные препятствия для международного сотрудничества, в том числе в Арктике».

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В заявлении семи стран-членов говорится, что они по-прежнему «убеждены в непреходящей ценности Арктического совета для приполярного сотрудничества» и несут «ответственность перед жителями Арктики». Ранее на этой неделе на вопрос о возможном сотрудничестве с Россией в Арктике представитель Госдепартамента США заявил, что «мы по-прежнему привержены Арктическому совету и его важной работе».

Совет является площадкой для сотрудничества стран, у которых есть арктические территории. Он был создан в 1996 году и несколько раз номинировался на Нобелевскую премию мира. Обычно все напряженные ситуации и конфликты в мире обходили совет стороной и не нарушали работу стран в рамках организации. Сейчас же сотрудничество находится под угрозой.

Бойкот лишь усилит неопределенность в отношении планов развития Арктики, которая из-за изменения климата теплеет в три раза быстрее, чем остальной мир. «Арктика столкнулась с крупнейшим кризисом за последние 35 лет», — заявил геополитик из британского университета Royal Holloway Клаус Доддс.

В конце января заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у России в Арктике особая миссия, поскольку регион напрямую сопряжен с границами страны. Он напомнил, что в Арктическом совете «действуют не только восемь стран, там еще и международные организации», так как регион является общим достоянием.

Нина Ташевская
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