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Названа скрытая опасность во время пандемии коронавируса

Вирусолог Волчков призвал россиян опасаться гриппа, а не коронавируса

Фото: PIxabay

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков заявил, что россияне около трех лет не сталкивались с гриппом, что может быть опасно. Об этом он рассказал в интервью URA.RU.

Специалист назвал грипп скрытой опасностью во время пандемии COVID-19. Он объяснил, что за три года в стране сформировалась большая прослойка людей, которые никогда не контактировали с этой инфекцией. Поэтому врач посоветовал опасаться именно гриппа, а не коронавируса.

«Гриппа у нас не было практически три года, и сформировалась достаточно большая популяция людей, которые с гриппом на вы. У них отсутствует иммунитет, поэтому в плане профилактики я бы порекомендовал в августе пройти вакцинацию против гриппа, особенно наиболее чувствительным группам населения, то есть людям старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями», — призвал Волчков.

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Эксперт добавил, что грипп может быть опасен и для молодого поколения, поэтому следует обратить внимание на сезонные детские вакцины против него. По словам Волчкова, нередко грипп поражает эпителий верхних дыхательных путей, как и омикрон-штамм коронавируса.

Ранее врачи назвали способы избежать последствий коронавируса. В частности, терапевт Светлана Мартынова посоветовала всем переболевшим COVID-19 пройти комплекс исследований.

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Марина Совина
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